В Роспотребнадзоре назвали допустимую дозу шоколада

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Взрослый здоровый человек может съедать не более 50 граммов шоколада за один прием и делать это не более двух раз в неделю, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что употреблять этот продукт категорически не рекомендуется детям до трех лет. В сообщении говорится, что никакой пользы он не принесет, а для неподготовленного желудка шоколад является слишком тяжелой пишей. С пяти-шести лет рекомендуется до 20 граммов не более двух раз в неделю, уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в состав шоколада входят сахар и жир, поэтому чрезмерное его потребление может привести к ожирению, а также увеличивает риск возникновения сахарного диабета.

Ранее нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, что взбодриться утром можно не только с помощью кофе или чая, но и благодаря кофейным зернам в шоколаде. По ее словам, они дают такой же бодрящий эффект, что и кофе, но не вызывают перенапряжений мозга, что происходит при употреблении большой дозы кофеина.

Хвингия напомнила, что кофе и кофеин негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, а шоколад, напротив, снижает уровень холестерина и полезен для сердца. Таким образом, кофе и шоколад взаимодополняют и снижают вредное воздействие друг друга.

