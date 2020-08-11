Названы продукты, которые поднимают настроение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, какие продукты повышают настроение, а какие его портят. Своими знаниями она поделилась в эфире радио Sputnik.

Специалист объяснила, что за настроение человека отвечают мозг и эндокринная система. Чтобы улучшить настрой, необходимо стимулировать одну из этих двух частей организма.

Она напомнила, что многие знают о свойствах шоколада и бананов, которые эффективно поднимают настроение, однако, по ее словам, есть и другие продукты с такими же свойствами.

К примеру, улучшению общего тонуса и повышению концентрации внимания способствуют жирные сорта рыбы. Происходит это за счет содержащегося в них йода.

Полезна также морская капуста, так как в ней содержится весь спектр витаминов, отвечающих за работу надпочечников, а те в свою очередь влияют на выработку адреналина и норадреналина, которые задают тонус и поддерживают работоспособность.

Специалист также рекомендует есть орехи, в частности грецкие и фисташковые. Хвингия говорит о том, что для повышения настроения в сутки нужно регулярно употреблять 50 граммов орехов.

Испортить настроение могут энергетические напитки, говорит специалист. По словам врача, одна такая банка равна примерно десяти чашкам кофе по содержанию таурина. Она объяснила, что от таких напитков сперва идет энергетический подъем, а через какое-то непродолжительное время идет резкое падение и состояние становится хуже.

Ранее профессор, президент Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака заявила, что настроение напрямую зависит от еды.

По ее словам, снизить тревожность и устранить депрессию можно при помощи здорового питания без переедания. В частности, специалист рекомендует средиземноморскую диету.

А вот плохое настроение, как правило, является следствием употребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.

