Врач объяснил, как перенести акклиматизацию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лето – пора отпусков, однако даже самый приятный отдых может омрачить акклиматизация. Про ее симптомы и способы избежать неприятных последствий Москве 24 рассказал заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

Акклиматизация – это перестройка организма в новых климатических условиях. Ее симптомы могут проявляться не только когда вы посещаете другую страну, но и в пределах нашей родины. Акклиматизацию сопровождает нарушение работы кишечника, может возникнуть сонливость, чрезмерная утомляемость, а также часто проявляются симптомы простуды: озноб и першение в горле.

Врач советует заранее принять меры, чтобы избежать акклиматизации. Он рекомендует начать с умеренной физической нагрузки, соответсвующей возрасту и состоянию здоровья. Также он советует чаще заниматься ходьбой, гулять на свежем воздухе, есть фрукты, овощи и принимать комплексные витамины.

"Очень важно перед тем, как отправиться в теплые края, 2–3 раза сходить в баню, в сауну. Это нужно для того, чтобы посмотреть, как на тебя подействуют высокие температуры и сухой жаркий климат. Пусть организм привыкнет и запустит свои адаптационные резервы", – считает Кабычкин.

Врач подчеркнул, что перед отъездом стоит воздержаться от потребления алкоголя и табака, поскольку они дают сильную нагрузку на организм – сердце, сосуды, почки, печень. Адаптация же к новым условиям заключается в изменении работы этих же органов для налаживания терморегуляции. Отказ от вредных привычек перед отпуском позволит организму проще перестроиться на новый режим.



Андрей Кабычкин заслуженный врач России По прибытии в другие климатические условия стоит постепенно включаться в процесс отдыха. Не надо обрушивать на себя все блага разом. Делайте это плавно и аккуратно, без экстремального воздействия. Резкие перемены всегда скажутся на слабых местах вашего организма.

Кабычкин считает, что в первый день отдыха в другом климате стоит воздержаться от выхода на улицу. Лучше остаться в помещении с кондиционером. Также специалист рекомендует соблюдать режим сна и питания. Он уверен, что если первые дни питаться той же пищей, к которой вы привыкли, то это позволит избежать проблем с пищеварением. Врач советует не налегать на экзотические продукты.

"Все нужно делать дозированно. Жара подавляет защитные иммунные функции организма, и он становится восприимчив к инфекции. Поэтому первое купание должно быть не больше 3–5 минут, чтобы резко не остывать. В жарком климате очень легко получить переохлаждение, и, как следствие, проявятся симптомы простуды. Дальнейшее купание можно увеличить до 5–7 минут в первые пять дней, позже временной интервал может доходить до 10–15 минут. Кроме того, очень не рекомендуется долго находиться на солнце и в духоте", – рассказывает врач.

По словам Кабычкина, переохлаждение при купании может привести к банальной простуде, которую по незнанию многие примут за COVID-2019. Он напомнил, что у коронавируса симптомы давно известны и проявляется болезнь внезапной температурой, сухим кашлем, слабостью и затруднением дыхания. В то время как типичные симптомы простуды – выделения из носа, чих, краснота в глазах, боли в голове и горле. Поэтому не стоит паниковать из-за обычного насморка.

"У вируса достаточно четкие симптомы. Это высокая температура, сухой кашель, возникновение пневмонитов. При первых признаках не стоит паниковать. Тем более что инкубационный период у вируса – две недели. Можно воздержаться от купания и пребывания на солнце. Понаблюдать две недели, а потом уже решать, что делать. Естественно, если ситуация не улучшится, стоит обратиться к врачу", – объяснил заслуженный врач России.

Ранее кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала о главных ошибках, совершаемых людьми во время отпуска. По ее словам, люди оказывают себе медвежью услугу, отправляясь в отпуск на неделю. Она считает, что отдыхать нужно минимум 21 день.

"Недаром в СССР санаторно-курортная карта выдавалась на 21 день. Этот срок появился неспроста. Наш организм адаптируется к новым условиям от 7 до 14 дней, а это как раз период нашего современного отпуска. Мы просто не успеваем перестроиться. По возможности надо закладывать на отпуск больше времени", – считает Овчаренко.

Психолог отметила важность подготовки к отдыху и период возвращения домой. Этот процесс, по мнению специалиста, занимает минимум два дня.

"Многие об этом забывают, но вход и выход из отдыха должны быть более или менее плавными для организма, чтобы он мог перестроиться. Два дня – до вылета, два – после", – отмечает эксперт.