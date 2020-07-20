Психолог посоветовал возвращаться из отпуска за 3–5 дней до выхода на работу

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Кандидат психологических наук Илья Плужников рассказал Москве 24, когда стоит вернуться из отпуска домой, чтобы адаптироваться к работе. По мнению специалиста, в основном на это понадобится от трех до пяти дней.

"Оптимальный период – пять дней. Нужно готовиться, медленно входить в рабочие процессы. Заранее планировать свой отпуск, чтобы у вас было от трех дней до недели на адаптацию. Можно начать дозированно, порционно, по несколько часов в день заниматься тем аспектом работы, который можно выполнять из дома", – советует психолог.

Однако Плужников подчеркнул, что этот момент крайне индивидуален. По его словам, многие люди могут выйти на работу на следующий день по возвращении с отдыха.

"Все зависит от того, правильно ли человек отдыхал и насколько знает свои специфические особенности. Возможно, он будет готов сразу вернуться к трудовой деятельности", – отметил психолог.

Ранее кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала о главных ошибках, совершаемых людьми во время отпуска. По ее словам, люди оказывают себе медвежью услугу, отправляясь в отпуск на неделю. Она считает, что отдыхать нужно минимум 21 день.

"Недаром в СССР санаторно-курортная карта выдавалась на 21 день. Этот срок появился неспроста. Наш организм адаптируется к новым условиям от 7 до 14 дней, а это как раз период нашего современного отпуска. Мы просто не успеваем перестроиться. По возможности надо закладывать на отпуск больше времени", – считает Овчаренко.

Психолог отметила важность подготовки к отдыху и период возвращения домой. Этот процесс, по мнению специалиста, занимает минимум два дня. "Многие об этом забывают, но вход и выход из отдыха должны быть более-менее плавными для организма, чтобы он мог перестроиться. Два дня – до вылета, два – после", – отмечает эксперт.

По мнению психолога, люди часто проводят время в отпуске довольно однообразно. Она советует не просто лежать на пляже, а посетить ранее неизвестные места, съездить на экскурсию. Это позволит расширить свой кругозор и отдохнуть не только телом, но и душой.