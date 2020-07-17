Психолог рассказал о главных ошибках в отпуске

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Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала Москве 24 о главных ошибках, совершаемых людьми во время отпуска. По ее словам, люди оказывают себе медвежью услугу, отправляясь в отпуск на неделю. Она считает, что отдыхать нужно минимум 21 день.

"Недаром в СССР санаторно-курортная карта выдавалась на 21 день. Этот срок появился неспроста. Наш организм адаптируется к новым условиям от 7 до 14 дней, а это как раз период нашего современного отпуска. Мы просто не успеваем перестроиться. По возможности надо закладывать на отпуск больше времени", – считает Овчаренко.

Психолог отметила важность подготовки к отдыху и период возвращения домой. Этот процесс, по мнению специалиста, занимает минимум два дня. "Многие об этом забывают, но вход и выход из отдыха должен быть более менее плавным для организма, чтоб он мог перестроиться. Два дня до вылета, два после", – отмечает эксперт.





Лариса Овчаренко кандидат психологических наук, доцент Мы не живем в моменте. Да, приехали на отдых, где много впечатлений, но мы их не фиксируем. Продолжаем либо мысленно находиться на работе, либо просто не можем отключиться от повседневности. Я призываю фиксировать момент, наслаждаться тем, что есть здесь и сейчас.

По мнению психолога, люди часто проводят время в отпуске довольно однообразно. Она советует не просто лежать на пляже, а посетить ранее неизвестные места, съездить на экскурсию. Это позволит расширить свой кругозор и отдохнуть не только телом, но и душой.

Ранее психолог Андрей Зберовский рассказал, как организовать свой отпуск, чтобы он прошел максимально комфортно. Первое, что рекомендует эксперт, это проводить отпуск с семьей.

"Желательно проводить отпуск с семьей, а не раздельно. Все-таки одиночный отдых оставляет осадок ревности в голове у партнера. Могут возникнуть вопросы: кто с кем был. В любом случае возникнет недопонимание", – считает Зберовский.

Зберовский заявил, что отдых должен включать в себя разные формы деятельности. По словам психолога, помимо пляжного отдыха, обязательно нужно иметь набор экскурсий. "Не только пассивный, но и активный, где можно походить, полазить по горам, заняться дайвингом. Режимы отдыха должны быть разные", – советует специалист.

Эксперт рекомендует во время отпуска не перенапрягаться физически. Он уточнил, что многие люди, не занимаясь спортом дома, сразу идут в спортзалы при отелях. Это грубая ошибка.

"Наша характерная русская черта – уехать на дачу или в деревню на неделю и все семь дней копать, сажать и поливать. Люди, не имея большой физической нагрузки в городе, в итоге своей дачной активности совсем не отдохнут", – уверен Зберовский.