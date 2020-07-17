Отпуск трудоголика: как научиться отдыхать

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Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко озвучила Москве 24, как научиться отдыхать людям, зацикленным на работе. Она советует в первую очередь всегда включать в свой план работы отпуск.
"Надо планировать отдых еще до того, как ты устал. Простой тайм-менеджмент. Надо начинать любой проект с включения в него отдыха. Для людей, которые так много работают отдых, это жизненная необходимость. Любой спортсмен вам скажет, что фаза отдыха – это важнейшая часть тренировки. Тут то же самое, в любой трудовой деятельности. Иначе мы не сможем нормально функционировать", – считает психолог.
Овчаренко подчеркнула, что людям, одержимым работой, нужно понять, что, тратя все свое время на достижение карьерных целей, они забывают про другие немаловажные сферы жизни: семью, хобби, друзей, путешествия.
Психолог советует людям, привыкшим все контролировать на работе, распланировать свой отпуск, чтобы держать руку на пульсе и не подвергать себя стрессу. Однако, по ее мнению, стоит отказаться от постоянного заглядывания в смартфон, чтобы проверить почту или переговорить с коллегой.
"Пусть это будет тот отдых, который принесет удовольствие. Вспомните, что вас привлекало в детстве, в юношестве, попробуйте заняться этим. Важно помнить про внутреннего ребенка. Это позволит максимально расслабиться", – советует Овчаренко.
Ранее социальный психолог Алексей Рощин рассказал, как настроить себя на продуктивную работу после отпуска.
После отдыха важно понимать, что выход на работу – это достаточно резкая смена обстановки. И перепады настроения вполне нормальны, отметил специалист.
"Надо избавиться от психологии солдата-срочника. Когда он попадает в армию и начинает судорожно высчитывать, сколько ему дней осталось до дембеля. Как скоро этот год пройдет и когда можно будет снова пойти в отпуск. Такие мысли способствуют испорченному настроению и выпадению из рабочего ритма. Это будет полное уныние", – считает психолог.
Рощин советует перед приходом на рабочее место вспомнить максимум хорошего, что вас ждет. Он отметил, что это могут быть вещи, совершенно не связанные с работой.
"Это может быть приятный коллектив, блюдо в столовой, которого не было в отпуске и вы по нему скучали, вид из окна, который вам нравится. Найти максимум приятных штришков, которые есть у любого человека, даже на самой скучной работе, которые его радуют", – заявил эксперт.
Психолог считает, что после этого необходимо сразу вливаться в рабочий процесс, не давая себе времени на адаптацию. Многие, по его словам, думают, что лучше постепенно входить в ритм, но это ошибочное мнение.
"Это не нравится начальникам, и это плохо для вас. Вы так только пытаетесь продлить себе отпуск и зависаете между отдыхом и рабочим временем. Это скажется как на карьере, так и на вашем самочувствии", – рассказал Рощин.
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