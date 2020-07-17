Аналитики рассказали, когда и где дешевле всего отдыхать в Турции

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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в каких городах Турции выгоднее отдыхать в этом туристическом сезоне, передает RT.

По их данным, самые низкие цены на авиабилеты в Турцию будут в октябре. В среднем стоимость перелета из Москвы в любой турецкий город и обратно составит 14,6 тысячи рублей. В сентябре перелет в среднем обойдется в 15,8 тысячи рублей, в августе – в 17,1 тысячи рублей.

Дешевле всего с августа по октябрь можно слетать в Стамбул. Билеты в этот город будут стоить от 11,9 до 14,2 тысячи рублей. В Анталью, Аланию и Анкару в августе можно будет слетать менее чем за 20 тысяч рублей. Самыми дорогими будут билеты в Бодрум – 26,4 тысячи рублей.

Проживание одного человека в трехзвездочных отелях в августе в Стамбуле будет стоить от 980 рублей. В Анкаре, Алании, Антальи, Измире и Даламане можно найти отель за цену от 2 тысяч рублей за сутки. В Бодруме цены начинаются от 2,1 тысячи рублей.

В сентябре самые низкие цены на проживание снова в Стамбуле – от 940 рублей за номер. В октябре же выгоднее будет остановиться в Алании – от 600 рублей на человека.

В АТОР сообщили, что восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов. Речь идет о Турции, Кубе, Доминикане, Мексике, Мальдивах, Хорватии, Египте и ОАЭ. Россиянам нужно будет лишь предоставить справки об отсутствии COVID-19.

В АТОР обратили внимание, что это еще не значит, что российские граждане смогут туда долететь, поскольку международное авиасообщение в России еще закрыто.

Правительство РФ начало обсуждать возможное возобновление международного авиасообщения 15 июля. Власти России возобновят его с теми странами, где заболеваемость COVID-19 будет составлять не более 40 человек на 100 тысяч населения.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, власти каждые две недели будут оценивать эпидситуацию в зарубежных странах, чтобы корректировать список стран, куда будут возобновлены рейсы.

В конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением COVID-19. В июне были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.

