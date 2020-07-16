Психолог рассказал, как включиться в работу после отпуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Социальный психолог Алексей Рощин рассказал Москве 24, как настроить себя на продуктивную работу после отпуска.

После отдыха важно понимать, что выход на работу – это достаточно резкая смена обстановки и перепады настроения вполне нормальны, отметил специалист.

"Надо избавиться от психологии солдата-срочника. Когда он попадает в армию и начинает судорожно высчитывать, сколько ему дней осталось до дембеля. Как скоро этот год пройдет и когда можно будет снова пойти в отпуск. Такие мысли способствуют испорченному настроению и выпадению из рабочего ритма. Это будет полное уныние", – считает психолог.





Алексей Рощин социальный психолог Если ты выходишь на работу, надо в первую очередь забыть об отпуске, от том, как там было хорошо, и настроиться целиком на происходящее здесь и сейчас. В офисе, на своем рабочем месте.

Рощин советует перед приходом на рабочее место вспомнить максимум хорошего, что вас ждет. Он отметил, что это могут быть вещи, совершенно не связанные с работой.

"Это может быть приятный коллектив, блюдо в столовой, которого не было в отпуске и вы по нему скучали, вид из окна, который вам нравится. Найти максимум приятных штришков, которые есть у любого человека, даже на самой скучной работе, которые его радуют", – заявил эксперт.

Психолог считает, что после этого необходимо сразу вливаться в рабочий процесс, не давая себе время на адаптацию. Многие, по его словам, думают, что лучше постепенно входить в ритм, но это ошибочное мнение.

"Это не нравится начальникам, и это плохо для вас. Вы так только пытаетесь продлить себе отпуск и зависаете между отдыхом и рабочим временем. Это скажется как на карьере, так и на вашем самочувствии", – рассказал Рощин.





Алексей Рощин социальный психолог Надо ориентироваться на то, что процесс адаптации составляет один день.

Психолог отметил еще один важный момент. Он советует в первый же день поставить перед собой экстраординарную задачу, до которой раньше не доходили руки.

"Какой-то новый проект, внедрение своей разработки. Нужно сразу разу поставить себе глобальную цель. Это поднимет ваш интерес и сделает вхождение в новую реальность более комфортным", – резюмировал специалист.

Ранее кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала, что в отпуск лучше отправляться с компанией. По ее мнению, на отдыхе вас должны сопровождать близкие по духу люди.

"Если есть возможность уехать, то надо уехать, но лучше это сделать в компании близких по духу людей – будь то семья или друзья. Отдых должен проходить в максимально комфортной обстановке. Потому что напряжений, эмоций было много за год, необходимо реализовать потребность в общении с близкими людьми", – считает психолог.