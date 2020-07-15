Психолог рассказала, как лучше провести отпуск

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Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко в беседе с Москвой 24 озвучила, что в отпуск лучше отправляться с компанией. По ее мнению, на отдыхе вас должны сопровождать близкие по духу люди.
"Если есть возможность уехать, то надо уехать, но лучше это сделать в компании близких по духу людей – будь то семья или друзья. Отдых должен проходить в максимально комфортной обстановке. Потому что напряжений, эмоций было много за год, необходимо реализовать потребность в общении с близкими людьми", – считает психолог.
Овчаренко отметила, что во время путешествий с компанией друзей или семьей не стоит себя ограничивать в новых знакомствах. Это еще в большей степени позволит удовлетворить потребность в коммуникации, что крайне важно для большинства людей.
Однако психолог уточнила, что если, напротив, есть потребность побыть одному, то стоит посвятить время отпуска себе.
"Здесь все по потребностям, тут нет единого рецепта. У каждого человека все очень индивидуально. Надо реализовать ту потребность, которая существует на данный момент. Любые запреты, любые ограничения всегда будут травмировать. Цель отпуска – снять эти напряжения. Если человек захочет отдохнуть в одиночестве, посидеть на рыбалке, то ему надо позволить себе это", – заявила Овчаренко.
Ранее стало известно, что большинство российских регионов открыты для внутреннего туризма после ослабления ограничений. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
"На сегодняшний день 74 региона нашей страны принимают туристов. Работа ведется с определенными ограничениями, они варьируются от региона к региону, но требования к работе гостиниц и санаториев максимально сбалансированы и адекватны в текущей ситуации", – сказала Догузова.
Она отметила, что популярность южных российских курортов достигла уровня прошлого года, уточнив, что показатели с каждым днем только увеличиваются.
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