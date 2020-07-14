Психолог рассказала, сколько длится послеотпускной стресс

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Стресс, который вызван возвращением на работу после отпуска, не должен длиться дольше одной недели, рассказала преподаватель факультета повышения квалификации МГППУ, психолог Анна Ермолаева.

По ее словам, если человек и через семь дней не готов вернуться к привычному ритму, следует задуматься о пересмотре отношения к трудовым обязанностям или смене работодателя.

"Вероятно, работа сама усугубляет это состояние и нахождение в этом пространстве не совсем экологично для человека. Это может быть поводом как задуматься о себе, о работе, о мотивации, так и поводом обратиться к психологу за помощью. Послеотпускной спад сопровождает многих, но это не должно длиться долго", – рассказала Ермолаева Агентству "Москва".

Специалист отметила, что для более легкой адаптации нужно включать в повседневную жизнь привычки, приобретенные за время отпуска.

"К примеру: начинать утро с йоги, пить кофе со сливками или карамелью, читать перед сном книги. Все это можно включить в обычный режим. Какое-то небольшое действие, которому вы уделяли время в отпуске, своеобразный элемент отпуска. Сделайте так, чтобы удовольствие продолжалось и в рабочие будни", – подчеркнула психолог.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин рассказал, что решение рабочих вопросов во время отпуска может стать следствием ухудшения отношений с близкими. Постоянные мысли о работе могут навести негатив в семью и стать причиной депрессии, добавил психолог.

По его словам, такое выгорание чревато и для работодателя, поскольку работник в таком состоянии мало заинтересован в работе, в ее результатах и достижениях. В такой ситуации работника практически невозможно замотивировать на какие-либо действия, считает Рощин.

