Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17 декабря, 18:44

Психологи рассказали о вреде конфликтов на работе

наука

17 декабря, 18:44

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/Lenanichizhenova

Специалисты из Портлендского государственного университета в США выяснили, что стресс от грубости со стороны коллег на работе влияет на сон человека и на его отношения с партнером.

Как пишет журнал Occupational Health Science со ссылкой на исследование, ученые опросили 305 гетеросексуальных пар, в которых работают оба партнера.

В ходе эксперимента участники рассказывали, как часто они думают о работе в негативном ключе. Специалисты также следили за состоянием сна респондентов и количеством потребляемого кофеина. Оказалось, что те респонденты, у которых чаще возникали конфликты на работе, наблюдались симптомы бессонницы. При этом ухудшение сна передавалось и их партнерам.

На основании исследования, специалисты посоветовали поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Они также призвали руководителей чаще обращать внимание на конфликтные ситуации в коллективе.

Ранее немецкие ученые доказали, что уходящие в длительные отпуска люди живут дольше и реже страдают от болезней сердца и сосудов. Как рассказал кардиолог Тимо Страндберг из Университета Хельсинки, хорошее питание и здоровый образ жизни не компенсируют отдых, а отпуск – хороший способ избавиться от стресса и поправить здоровье сердца. Особенно это заметно среди мужчин.

По данным ВОЗ, главной причиной смерти людей по всему миру остаются инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность. От них ежегодно погибают около 17 миллионов человек.

наука

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика