Психологи рассказали о вреде конфликтов на работе

Специалисты из Портлендского государственного университета в США выяснили, что стресс от грубости со стороны коллег на работе влияет на сон человека и на его отношения с партнером.
Как пишет журнал Occupational Health Science со ссылкой на исследование, ученые опросили 305 гетеросексуальных пар, в которых работают оба партнера.
В ходе эксперимента участники рассказывали, как часто они думают о работе в негативном ключе. Специалисты также следили за состоянием сна респондентов и количеством потребляемого кофеина. Оказалось, что те респонденты, у которых чаще возникали конфликты на работе, наблюдались симптомы бессонницы. При этом ухудшение сна передавалось и их партнерам.
На основании исследования, специалисты посоветовали поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Они также призвали руководителей чаще обращать внимание на конфликтные ситуации в коллективе.
Ранее немецкие ученые доказали, что уходящие в длительные отпуска люди живут дольше и реже страдают от болезней сердца и сосудов. Как рассказал кардиолог Тимо Страндберг из Университета Хельсинки, хорошее питание и здоровый образ жизни не компенсируют отдых, а отпуск – хороший способ избавиться от стресса и поправить здоровье сердца. Особенно это заметно среди мужчин.
По данным ВОЗ, главной причиной смерти людей по всему миру остаются инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность. От них ежегодно погибают около 17 миллионов человек.
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