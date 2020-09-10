Названы риски работы в отпуске

21:11
21:11
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Фото: depositphotos/spukkato
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами ВШЭ Елена Варшавская и социальный психолог Алексей Рощин рассказали о рисках работы в отпуске, передает ИА "НСН".
Варшавская отметила, что большинство населения привыкло работать на автоматизме, практически 24/7. По ее словам, у людей стираются границы между рабочим и не рабочим днем, причем такая тенденция наблюдается не только в России. Она добавила, что любая работа, которая превышает установленную нагрузку, отрицательно сказывается на здоровье человека.
В свою очередь, Алексей Рощин считает, что многие, отправляясь в отпуск, просто не могут отключиться от рабочего процесса, тем самым у людей происходит выгорание.
"Выгорание означает, что человек в какой-то момент теряет мотивацию, теряет всякий рабочий энтузиазм и начинает испытывать отвращение к работе как таковой, постоянную депрессию и внутреннее непонимание, "что я здесь делаю", – рассказал он.
По его словам, такое выгорание чревато и для работодателя, поскольку работник в таком состоянии мало заинтересован в работе, в ее результатах и достижениях. В такой ситуации работника практически невозможно замотивировать на какие-либо действия, считает Рощин.
Рощин отмечает, что решение рабочих вопросов во время отпуска может стать следствием ухудшения отношений с близкими. Постоянные мысли о работе могут навести негатив в семью и стать причиной депрессии, добавляет психолог.
Тем не менее большинство работников продолжают выполнять работу в свой выходной. По мнению Рощина, это происходит из-за плохой организации труда на предприятиях. Он считает, что отвлечься от рабочего процесса не позволяет начальство и производственная необходимость.
"Сам по себе отпуск на большинстве предприятий – это своего рода форс-мажор, который нарушает все производственные циклы, порядок работы. И человек уходит в отпуск, как будто бежит со своего участка трудового фронта, поэтому если он чувствует свою ответственность, он вынужден в отпуске в этом как-то участвовать", – пояснил эксперт.
Ранее Роструд провел исследование, из которого следует, что почти треть россиян во время отпуска регулярно просматривают почту и отвечают на вопросы коллег и начальства. Половина респондентов решает только срочные рабочие вопросы.
Полностью отдыхают от работы – не отвечают на письма и звонки – лишь 22% участников опроса. Примерно 20% респондентов отметили, что используют отпуск для поиска нового места работы.
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