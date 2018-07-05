Названы причины повышенной усталости в отпусках

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Специалисты назвали несколько причин, из-за которых отпускники иногда устают в путешествии больше, чем на работе.
По данным The Sun, переутомление происходит у тех, кто страдает "досуговой болезнью". Такие люди настолько перегружаются перед отпуском, что иногда заболевают в первые дни отдыха. Чаще всего таким эффектам подвержены люди, занимающие высокие позиции на работе, не умеющие найти баланс между трудом и расслаблением. Эти данные получил голландский психолог из Тильбурского университета Эд Вингерхоец, опросивший 1128 мужчин и 765 женщин.
Еще одной причиной может стать недостаток сна в будни. По словам профессора Дороти Брук, из-за недосыпа увеличивается средняя продолжительность сна человека в свободное время.
Не добавляет бодрости и алкоголь, которые во время отпуска употребляют гораздо чаще. Спиртное в больших количествах негативно влияет на качество сна.
Сказывается и сон на новом месте, во время которого мозг не отключается полностью, не давая отпускнику как следует отдохнуть.
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