Для внутреннего туризма открыто 74 российских региона – Ростуризм

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Большинство российских регионов открыты для внутреннего туризма после ослабления ограничений. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарину Догузову.

"На сегодняшний день 74 региона нашей страны принимают туристов. Работа ведется с определенными ограничениями, они варьируются от региона к региону, но требования к работе гостиниц и санаториев максимально сбалансированы и адекватны в текущей ситуации", – сказала Догузова.

Она отметила, что популярность южных российских курортов достигла уровня прошлого года, уточнив, что показатели с каждым днем только увеличиваются.

Ранее Догузова сообщила, что в стране отрасль может заработать в штатном режиме к весне 2021 года. По ее словам, в Ростуризме предложили участникам рынка продлить курортный сезон в текущем году.

В Оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса ранее отмечали, что возобновление полетов из России за рубеж будет зависеть от заболеваемости и коэффициента распространения в них коронавируса. Проходить оно будет в два этапа.

