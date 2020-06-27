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Общество

01:11

В Ростуризме рассказали о запуске туров на Дальний Восток

общество туризм

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Стало известно о возможном запуске туров из центральной России на Дальний Восток. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Догузова отметила, что запуск таких туров является ее личным желанием.

"Из того, что мне очень хотелось бы сделать, это запустить доступные туры из центральной России на Дальний Восток", – отметила глава Ростуризма в интервью РИА Новости.

Известно, что в данный момент ведомство проводит работу по данному вопросу с крупными федеральными туроператорами.

"Дальний Восток – это внутреннее такое острое желание сделать это доступным для жителей центральной России", – подчеркнула Догузова.

Ранее сообщалось, что с 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов России. При этом туризм будет запущен с определенными ограничениями.

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