С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что с 1 июля туристы смогут посетить 67 регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

"Со следующей недели, с 1 июля, у нас туризм запускается в 67 субъектах Российской Федерации", – сказала Догузова.

Она отметила, что туризм запускается с определенными ограничениями, однако в случае улучшения обстановки возможно их планомерное смягчение, уточнила Догузова. Также она выразила надежду, что санатории смогут принимать своих гостей с 1 июля без справки об отсутствии коронавируса.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие российские города будет дешевле съездить в июле. Специалисты при составлении рейтинга основывались на стоимости авиаперелетов и проживания.

В итоге самыми бюджетными оказались Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск.

Билет на самолет в эти города обойдется в 850–1400 рублей, за проживание за одну ночь в 3-звездочном отеле придется отдать от 850 до 1800 рублей.

Также бюджетной, по словам аналитиков, будет поездка на курорты. К примеру, в Минеральные Воды можно полететь за 1070 рублей.

