Названы бюджетные направления для путешествий по РФ в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие российские города будет дешевле съездить в июле, сообщает RT.

Специалисты при составлении рейтинга основывались на стоимости авиаперелетов и проживания. В итоге самыми бюджетными оказались Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск.

Билет на самолет в эти города обойдется в 850–1400 рублей, за проживание за одну ночь в 3-звездочном отеле придется отдать от 850 до 1800 рублей.

Также бюджетной, по словам аналитиков, будет поездка на курорты. К примеру, в Минеральные Воды можно полететь за 1070 рублей. К тому же в Ставропольском крае уже не нужно сидеть в двухнедельной изоляции. Отменяют ее и в Краснодарском крае.

Руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала, что на Кубани открылись санатории с медицинской лицензией – в них можно попасть по путевке. С 1 же июля курортный сезон откроет Крым, добавила она.

Ранее появилась информация, что в Краснодарском крае ослабят контроль за туристами с 21 июня. 1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. С 12 июня возобновили работу отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров.

Кроме того, власти Крыма 15 июня отменили требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторе для приезжающих в регион. Данное решение касается всех категорий граждан без исключения.