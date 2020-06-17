В Краснодарском крае ослабят контроль за въезжающими туристами

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В Краснодарском крае ослабят контроль за туристами с 21 июня. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, при въезде в край будет измеряться температура. Кроме того, прибывающие на отдых должны будут уведомить о том, куда они направляются.
Соблюдение социальной дистанции при отдыхе будут контролировать сами туристы. Глава региона добавил, что роста цен на отдых в этом году не ожидает.
"Может быть, на уровень инфляции поднимутся. Верю в то, что курортный сезон 2020 года будет, и будет успешным", – цитирует Кондратьева ТАСС.
28 марта в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса сбыла приостановлена работа курортов, постояльцев не принимают гостиницы, отели.
1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. С 12 июня возобновили работу отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров.
Власти Крыма 15 июня отменили требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторе для приезжающих в регион.
С этого же дня в регионе также полностью отменили режим самоизоляции. Данное решение касается всех категорий граждан без исключения.
Как изменится отдых в Крыму
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