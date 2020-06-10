При заезде в санатории Крыма будут спрашивать справку об отсутствии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

При размещении в санаториях Крыма необходимо будет предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Минкурортов республики.

Эту справку необходимо будет предоставлять вместе с документом, подтверждающим регистрацию в Крыму, полисом обязательного медицинского страхования и санаторно-курортной картой. При этом справка об отрицательных результатах лабораторных обследований на COVID-19 должна быть получена не позднее, чем за двое суток до даты прибытия в санаторий.

Кроме того, отдыхающий должен будет предоставить справку, которая будет подтверждать тот факт, что он не контактировал с вероятными носителями заболевания в срок не менее 14 дней до даты заселения.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, курортный сезон на территории полуострова стартует 15 июня, однако в течение первых двух недель в отели и санатории будут заселять исключительно жителей республики.

Ранее сообщалось, что власти Крыма с 15 июня отменят требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторе для приезжающих в регион. С этого же дня в Крыму полностью отмененным будет считаться режим самоизоляции. Данное решение касается всех категорий граждан без исключения.