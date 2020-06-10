При заезде в санатории Крыма будут спрашивать справку об отсутствии COVID-19

20:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
При размещении в санаториях Крыма необходимо будет предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Минкурортов республики.
Эту справку необходимо будет предоставлять вместе с документом, подтверждающим регистрацию в Крыму, полисом обязательного медицинского страхования и санаторно-курортной картой. При этом справка об отрицательных результатах лабораторных обследований на COVID-19 должна быть получена не позднее, чем за двое суток до даты прибытия в санаторий.
Кроме того, отдыхающий должен будет предоставить справку, которая будет подтверждать тот факт, что он не контактировал с вероятными носителями заболевания в срок не менее 14 дней до даты заселения.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, курортный сезон на территории полуострова стартует 15 июня, однако в течение первых двух недель в отели и санатории будут заселять исключительно жителей республики.
Ранее сообщалось, что власти Крыма с 15 июня отменят требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторе для приезжающих в регион. С этого же дня в Крыму полностью отмененным будет считаться режим самоизоляции. Данное решение касается всех категорий граждан без исключения.
Обязательную обсервацию в Крыму отменят с 15 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: