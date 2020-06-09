Почти четверть россиян планирует отдыхать на отечественных курортах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Почти четверть (24%) жителей России планирует провести отпуск этим летом на отечественных курортах, еще 7,7% опрошенных склоняются к данному варианту. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Большинство респондентов хотели бы отдохнуть в Крыму (этот ответ выбрали 26,5% опрошенных), также в лидерах Краснодарский край (25,2%), Алтай (7,8%) и Байкал (5,9%).
Еще 2,2% опрошенных хотели бы отправиться на Ставрополье, а 1,6% – в Приморский край.
"Сразу после открытия границ больше всего россиян (38,1%) хотели бы отправиться в курортные европейские страны – Италию, Испанию, Грецию", – рассказали в OneTwoTrip.
Вице-президент АТОР Александр Курносов рассказал, что отдых в России может подорожать на 30%. В частности, представители туристического бизнеса хотят "отбить упущенную прибыль" из-за пандемии коронавируса. Кроме того, предложения повышаются в цене с учетом повышенного спроса на фоне закрытых границ.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия открывает границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу, лечение и уход за родственниками. По его словам, также РФ разрешает въезд иностранцев для лечения и ухода за близкими родственниками.
В Минтрансе РФ уточнили, что пока слишком рано обсуждать сроки возобновления международного авиасообщения. Тем не менее в перспективе такая возможность рассматривается. Уточняется, что необходимо также обеспечить безопасность перелетов по стране.
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