Говорить о возобновлении международных полетов еще рано – Минтранс

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Говорить о сроках возобновления международного авиасообщения пока рано, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.

"Называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано. Безусловно, в будущем полеты из РФ в другие страны будут возобновлены" – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот вопрос рассмотрят после того, как будет обеспечена безопасность перелетов внутри страны.

"О сроках возобновления международных полетов можно будет говорить позднее, когда станут ясны предварительные итоги работы транспортной и туристической отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян к местам отдыха на территории нашей страны", – отметили в Минтрансе.

Уточняется, что специалисты регулярно проводят проверку соблюдения мер безопасности.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Также глава кабмина поручил подготовить и представить несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария.

СМИ сообщали, что Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Речь идет о восстановлении международного авиасообщения из ряда городов РФ в 15 стран.

В конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Шаг был связан с распространением COVID-19.