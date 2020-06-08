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Москва 24

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Общество

15:38

Говорить о возобновлении международных полетов еще рано – Минтранс

транспорт общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Говорить о сроках возобновления международного авиасообщения пока рано, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.

"Называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано. Безусловно, в будущем полеты из РФ в другие страны будут возобновлены" – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот вопрос рассмотрят после того, как будет обеспечена безопасность перелетов внутри страны.

"О сроках возобновления международных полетов можно будет говорить позднее, когда станут ясны предварительные итоги работы транспортной и туристической отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян к местам отдыха на территории нашей страны", – отметили в Минтрансе.

Уточняется, что специалисты регулярно проводят проверку соблюдения мер безопасности.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Также глава кабмина поручил подготовить и представить несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария.

СМИ сообщали, что Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Речь идет о восстановлении международного авиасообщения из ряда городов РФ в 15 стран.

В конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Шаг был связан с распространением COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в курортных регионах России

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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