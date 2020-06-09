Отдых в России может подорожать на 30%

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Отдых в России может стать дороже на 30 процентов. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова, такой скачок цен обусловлен несколькими факторами. В частности, представители туристического бизнеса хотят "отбить упущенную прибыль" из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, предложения повышаются в цене с учетом повышенного спроса на фоне закрытых границ.
"Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены", – заявил Курносов.
По прогнозам специалиста, рынок въездного туризма в текущем году будет "нулевым". Это связано с тем, что зарубежные туристы в период высокого турсезона (с мая по сентябрь) не смогут попасть в Россию из-за закрытых границ.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия готова к постепенному открытию курортного сезона. По его словам, в РФ разработан план выхода туристической отрасли из режима карантинных ограничений.
При этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркнул, что Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно. Он отметил, что главным приоритетом государства всегда остается здоровье общества.
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