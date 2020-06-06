Россия будет идти в сторону открытия границ максимально осторожно – Грушко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

"Все страны идут в сторону открытия границ очень аккуратными шагами, совершенно оправданно опасаясь новой вспышки коронавируса, или, как говорят медики, второй волны пандемии. Поэтому здесь надо соблюдать максимальную осторожность", – сказал Грушко.

Он подчеркнул, что на первом месте всегда стоит здоровье общества, поэтому, по его словам, решение по открытию границ должно быть максимально взвешенными и гарантировать как минимум неухудшение обстановки в стране.

По мнению Грушко, в настоящее время ситуация с коронавирсом пока "слишком подвижная". Он подчеркнул, что ряд стран открывают свои границы в основном точечно и больше для отдельных стран-соседей.

"Шенгенская зона, если говорить о Евросоюзе, не открыта пока полностью для всех государств, которые в нее входят", – напомнил министр.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что предпосылок для быстрого возобновления отрасли в мире пока что нет.

Тем временем инистра транспорта России Евгения Дитриха считает, что возобновление международного авиасообщения может произойти в июле этого года. По его утверждению, страны, в которые полетят россияне, должны быть безопасны.

