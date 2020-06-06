Россия будет идти в сторону открытия границ максимально осторожно – Грушко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.
"Все страны идут в сторону открытия границ очень аккуратными шагами, совершенно оправданно опасаясь новой вспышки коронавируса, или, как говорят медики, второй волны пандемии. Поэтому здесь надо соблюдать максимальную осторожность", – сказал Грушко.
Он подчеркнул, что на первом месте всегда стоит здоровье общества, поэтому, по его словам, решение по открытию границ должно быть максимально взвешенными и гарантировать как минимум неухудшение обстановки в стране.
По мнению Грушко, в настоящее время ситуация с коронавирсом пока "слишком подвижная". Он подчеркнул, что ряд стран открывают свои границы в основном точечно и больше для отдельных стран-соседей.
"Шенгенская зона, если говорить о Евросоюзе, не открыта пока полностью для всех государств, которые в нее входят", – напомнил министр.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что предпосылок для быстрого возобновления отрасли в мире пока что нет.
Тем временем инистра транспорта России Евгения Дитриха считает, что возобновление международного авиасообщения может произойти в июле этого года. По его утверждению, страны, в которые полетят россияне, должны быть безопасны.
Какие правила будут действовать на заграничных курортах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: