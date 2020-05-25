В Ростуризме рассказали о восстановлении международной туристической отрасли

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о восстановлении международного туризма. Она заявила, что предпосылок для быстрого возобновления отрасли в мире пока что нет.

"К сожалению, предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире мы пока не видим, так как ситуация во многих странах остается довольно сложной. Мы слышим много разных заявлений, однако они пока все носят декларативный характер", – отметила она в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, когда возобновятся путешествия за рубеж. Там заявили, что поездки за пределы России вновь станут возможны после открытия границ, международного сообщения и после того, как посольства снова начнут работать.

По словам министра транспорта России Евгения Дитриха, возобновление международного авиасообщения может произойти в июле этого года. По его утверждению, страны, в которые полетят россияне, должны быть безопасны.