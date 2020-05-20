Турция с 20 мая откроет границы для граждан РФ

16:09
Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Власти Турции откроют границы для граждан 31 страны, в том числе РФ, 20 мая, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Как уточняется, Турция открывает границы для тех стран, откуда приезжает больше всего туристов. С 20 мая въезд разрешен гражданам Грузии, Азербайджана, Украины, а также для граждан ряда стран Европы и Ближнего Востока.
По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, Анкара также начала консультации по данному вопросу с 70 странами.
Ранее Мехмет Нури Эрсой сообщил, что Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня. По его словам, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран. Он отметил, что в то же время должны начаться регулярные международные полеты во многие точки мира.
Туристический сезон для жителей республики может начаться 28 мая. Обычно в Турции туристический сезон начинается в апреле, но в этом году этот момент отложили по рекомендации властей из-за пандемии коронавируса.
Минтранс РФ надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, а перевозки внутри страны могут начать постепенно восстанавливать в середине июня.
Турция открывает границы для иностранцев
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