В Ростуризме рассчитывают на старт туристического сезона с 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Туристический сезон в России может стартовать в полном объеме с 1 июля, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности", – приводит слова руководителя Ростуризма ТАСС.

Ранее стало известно, что почти четверть (24%) жителей России планирует провести отпуск этим летом на отечественных курортах, еще 7,7% опрошенных склоняются к данному варианту. Большинство респондентов хотели бы отдохнуть в Крыму (этот ответ выбрали 26,5% опрошенных), также в лидерах Краснодарский край (25,2%), Алтай (7,8%) и Байкал (5,9%).

Вице-президент АТОР Александр Курносов рассказал, что отдых в России может подорожать на 30%. В частности, представители туристического бизнеса хотят "отбить упущенную прибыль" из-за пандемии коронавируса. Кроме того, предложения повышаются в цене с учетом повышенного спроса на фоне закрытых границ.

Отдых в России может подорожать на 30%



