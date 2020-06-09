Обязательную обсервацию в Крыму отменят с 15 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Власти Крыма с 15 июня отменят требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторе для приезжающих в регион. Об этом на своей странице в соцсети написал глава республики Сергей Аксенов.

"С 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации", – заявил политик.

С этого же дня в Крыму полностью отмененным считается режим самоизоляции. Данное решение касается всех категорий граждан, без исключения.

Аксенов отметил, что требование о самоизоляции сохраняется в отношении граждан, приезжающих из-за рубежа, в том числе с территории Украины.

С 1 июня в России приступили к снятию ограничений для внутреннего туризма. Были открыты санатории с медицинской лицензией, причем уточнялось, что заселение возможно при наличии справки об отсутствии COVID-19 у гостя.

