Отдых с ограничениями. Какие санатории откроются для туристов с 1 июня

С начала июня в России стартует поэтапное снятие ограничений для внутреннего туризма. В первую очередь открываются санатории с медицинской лицензией. После этого при благоприятной эпидемиологической обстановке планируют разрешить работу всех российских курортов. Разбираемся, какие правила придется соблюдать россиянам на отдыхе, а также где можно будет провести свой отпуск этим летом.



Как будут работать санатории

Фото: ТАСС/Алексей Мальгавко

С 1 июня в России начинают работу санатории с медицинской лицензией. При этом, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для желающих там отдохнуть введены достаточно строгие правила.

Во-первых, прием гостей возможен только при наличии у них справки, подтверждающей отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию. Такое заключение следует получить не позднее чем за двое суток до даты отъезда. Также необходимо подтвердить, что последние две недели человек не контактировал с больными пациентами.

Во-вторых, в Роспотребнадзоре рекомендовали заселять в здравницы отдыхающих только по одному в номер. Исключения составляют члены одной семьи и сопровождающие. Ежедневно всем постояльцам должны измерять температуру, а людей с признаками ОРВИ – немедленно изолировать от остальных.



В России заработали санатории

На пляже тоже придется соблюдать безопасное расстояние. Шезлонги и зонтики расставят таким образом, чтобы между ними сохранялось пространство. Кроме того, сотрудники санатория проследят, чтобы гости избегали лишних контактов и пляж не переполнялся. Что касается закрытых помещений, то здесь отдыхающие обязаны носить маски.

Питание для постояльцев организуют с доставкой в номер. Также допустим вариант приема пищи в столовых или ресторанах, но расстояние между столами должно составлять не менее двух метров с рассадкой не более одного человека за один стол либо только для членов одной семьи.

В самих санаториях на полу нанесут специальную разметку, обозначающую безопасное расстояние, стойки регистрации оборудуют защитными экранами. В номерах здравниц будут ежедневно проводить влажную уборку и дезинфекцию помещения. Во всех общественных местах установят дозаторы с антисептиком.



Краснодарский край

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В Краснодарском крае до 6 июня действует карантинный режим, поэтому все приезжающие обязаны провести на самоизоляции две недели в обсерваторе. Исключение составляют только те, кто приехал на санаторный отдых.

По прибытии в аэропорт или на железнодорожный вокзал туристов будут проверять на наличие признаков ОРВИ, попросят показать санаторную путевку, справку или заключение об отсутствии коронавирусной инфекции, а также справку об отсутствии контакта с больными людьми. Все документы должны быть как у взрослых, так и у детей. Те, кто приедет в санаторий на личном транспорте, пройдут все проверки при входе в здравницу.

В Сочи городские власти определили 80 санаториев, которые отвечают необходимым для открытия требованиям. Из них 34 должны начать принимать гостей с 1 июня, с 8 по 20 июня – еще 13, а с 1 июля – 18. Когда заработают оставшиеся 15 здравниц, определят чуть позже. Кроме того, с начала лета отдыхающим будут доступны пляжи при санаториях.

Остальные городские пляжные пространства планируют подготовить для туристов до 10 июня. Всего отдыхающих смогут принять 200 учреждений с медицинской лицензией – не только в прибрежных городах, но и в Апшеронске, Славянском районе и Краснодаре.



Кавказские Минеральные Воды и Крым

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Некоторые санатории Минеральных Вод также начинают встречать гостей с 1 июня. По словам гендиректора курортного управления здравниц ФНПР на КМВ Николая Мурашко, к этому сроку должны быть готовы по одному санаторию в городах Кавминвод – "Виктория" – в Ессентуках, имени Димитрова – в Кисловодске, имени Лермонтова – в Пятигорске, "Здоровье" – в Железноводске.

Кроме того, отдыхающих ждут три профсоюзные бальнеогрязелечебницы: Октябрьские ванны в Кисловодске, Верхняя радоновая лечебница в Пятигорске и Железноводская бальнеогрязелечебница. Они будут работать как поликлиники.

А вот в Крым попасть на отдых в самом начале лета не получится. По словам главы региона Сергея Аксенова, с 15 июня местные санатории начнут принимать отдыхающих, но не всех, а только крымчан. То есть на данном этапе речь идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном.



Стоит ли ждать в санаториях наплыва отдыхающих?

Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко

Согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян планируют провести свой отдых летом дома или на даче. При этом около 11% хотят отдохнуть в другом городе, 6% – на Черноморском побережье Кавказа, 5% – в Крыму.

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко в разговоре с Москвой 24 объяснил, почему с июня не стоит ожидать большого наплыва желающих провести отпуск в санаториях.

"С точки зрения популярности у туристов нужно понимать, что это только первый шаг к открытию курортного сезона. Но есть люди, которые заранее планировали свой отдых на июнь. Понятное дело, что никто не ждет взрывной волны, которая всех накроет, вряд ли это произойдет", – пояснил эксперт.





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" Очень многое будет зависеть от того, как сами санатории отработают первые дни, как встретят своих первых клиентов. Будем надеяться, что первый блин не окажется комом и на этой волне приток туристов, которые будут отдыхать, увеличится.

По его словам, отдыхающим в санаториях стоит приготовиться к некоторым ограничениям, которые необходимы в ситуации с продолжающейся пандемией, в том числе сбору справок. Все эти требования действуют для безопасности самих же людей, заключил Осауленко.