В Сочи откроют пляжи 65 санаториев, возобновляющих работу с 1 июня

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Пляжи 65 санаториев в Сочи, которые начнут принимать туристов с 1 июня, будут доступны для купания. Об этом сообщает РИА Новости.

"На данный момент открыты четыре пляжа. Часть санаторно-курортных пляжей, которые должны открыться, будут открываться завтра-послезавтра до 1 июня... Все (санаторные) пляжи будут открыты и допущены к эксплуатации в этом сезоне", – заявил старший государственный инспектор адлерского инспекторского участка центра ГИМС ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Сокур.

По словам специалиста, остальные пляжи города будут открываться до 10 июня. Он отметил, что из-за непогоды в регионе открытие пляжей затруднено.

Сокур объяснил, что инспекторы проверяют как сами пляжи, так и качество воды. Это также подтверждает помощник врача по общей гигиене центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае города Сочи Ольга Гурова.

"Отбор проводится не только в мониторинговых точках, но и в каждой зоне купания на каждом пляже. Вода в прошлом и этом году чистая, была в пределах допустимых показателей", – заявила эксперт.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила порядок допуска приезжих на курорты Краснодарского края. В санатории с медицинской лицензией будут заселять на основе справки об отсутствии COVID-19 или контактов с больными.

При этом в регионе до 6 июня действуют ограничительные меры. Если туристы приедут не по путевке до окончания этого периода, то им придется две недели провести на самоизоляции в обсерваторе.

В регионе и по всей России с 1 июня разрешили работу курортов с медицинской лицензией. Дополнительные послабления возможны во второй половине июня – власти могут возобновить работу пансионатов и отелей.

