Стали известны условия допуска туристов на кубанские курорты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила информацию о порядке допуска туристов на курорты Краснодарского края. Об этом сообщает "Газета.ру".

В регионе на данный момент действует карантинный режим. Вплоть до 6 июня приезжающие обязаны провести на самоизоляции две недели в обсерваторе.

В учреждение также направляются те, кто прибыл на отдых в санаторий, но не имеет при себе справки об отсутствии коронавируса или контакта с инфицированными. В противном случае, можно прибыть в санаторий.

Приезжих в Краснодарский край планируют проверять на наличие признаков ОРВИ в аэропорту и на вокзале. Если же человек путешествует на личном транспорте, то осмотр состоится в санатории.

Ранее стало известно, что в регионе и по всей России с 1 июня разрешили работу курортов с медицинской лицензией. Дополнительные послабления возможны во второй половине июня – власти могут возобновить работу пансионатов и отелей.

