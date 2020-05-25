В РФ с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
"И для нас, конечно, приоритет – это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство РФ системно и аккуратно начнет снимать ограничения", – сообщил он.
Чернышенко отметил, что на первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. "Параллельно с этим правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли – отелей, курортов, пляжей, круизов и так далее", – добавил вице-премьер.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не планировать отпуск за рубежом. По его словам, нынешний летний сезон правильнее будет провести в пределах страны. Он назвал такой отдых более безопасным.
Так, министр транспорта России Евгений Дитрих ранее говорил, что возобновление международного авиасообщения может произойти в июле этого года. Страны, в которые полетят россияне, должны быть безопасны, подчеркнул Дитрих.
С 27 марта этого года РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются вывозные рейсы. Ограничения действуют на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
В России выявлено 353 427 случаев COVID-19, вылечились 118 798 человек, скончались 3633. За последние сутки в России подтвердили 8 946 случаев коронавирусной инфекции.
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