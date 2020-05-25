Мишустин призвал россиян не планировать отпуск за рубежом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса и призвал россиян не строить планов на отпуск за рубежом.
"Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж", – заявил глава кабмина.
По словам Мишустина, нынешний летний сезон правильнее будет провести в пределах России. Премьер-министр назвал такой отдых более безопасным.
Как ранее заявил вице-президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Дмитрий Горин, посольства иностранных государств могут открыть на прием посетителей в районе 15 июня. При этом непосредственная дата возобновления туристических поездок зависит, по словам специалиста, от сроков возобновления авиасообщения.
Из-за коронавируса в самолетах постановили использовать "антивирусную рассадку" – билеты разрешено продавать только на 50% мест. При этом авиаперевозчики призывают отменить данную меру, называют ее избыточной и опасаются роста стоимости билетов.
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