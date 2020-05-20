Курортам надо учесть соцдистанцию при расчете вместимости пляжей – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
В Роспотребнадзоре рекомендовали санитарно-курортным учреждениями, где есть пляжи, рассчитать их вместимость с учетом социальной дистанции. Рекомендация представлена на сайте российского ведомства.
"При наличии у учреждения пляжа необходимо провести расстановку пляжного оборудования (шезлонгов, раздевалок, ногомоек, кулеров с питьевой водой и другого) с соблюдением принципа социального дистанцирования; по возможности - нанести сигнальную разметку", – рассказали в Роспотребнадзоре.
Кроме того, администрациям советуют разместить при входе на пляж информацию, что посетители должны соблюдать соцдистанцию. "Также необходимо рассчитать вместимость пляжа при соблюдении принципа социального дистанцирования, включив в указанный расчет площадь пляжа и длину уреза воды", – обратили внимание в ведомстве.
Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали санитарно-курортным учреждениям заселять в номер по одному человеку. Исключение можно сохранить для членов семьи или сопровождающих. При этом для ограничения контактов между отдыхающими предложено организовывать питание по номерам.
Российский туристический сектор начнет поэтапный выход из режима ограничений в ряде регионов РФ с 1 июня. На первом этапе начнут работать санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией.
При благоприятной эпидемиологической обстановке и снятии режима самоизоляции летом будут работать около 82 муниципальных и 108 пляжей санаторно-курортных организаций в Сочи, заявляла директор департамента курортов и туризма местной администрации Светлана Батяйкина. По ее словам, прибрежные территории будут доступны лишь для курортных организаций.
Где россияне смогут отдохнуть в этом году
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