Роспотребнадзор советует заселять отдыхающих в санатории по отдельности

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Роспотребнадзоре рекомендовали санитарно-курортным учреждениям заселять в номер по одному человеку. Исключение можно ввести для членов одной семьи, сопровождающих, следует из документа на сайте ведомства.

"Заполнение номеров целесообразно проводить не более одного человека в номер (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи)", – говорится в документе. Уточняется, что перед началом работы систему вентиляции курортов нужно очистить, а также проверить ее эффективность.

Кроме того, в рекомендациях утверждается, что питание в санитарно-курортных учреждениях должны организовать по номерам. Данные меры нужны для ограничения контактов среди постояльцев.

В столовых и кафе питание можно организовать, если обеспечено социальное дистанцирование. "С целью максимального ограничения контактов отдыхающих целесообразно организовывать питание отдыхающих по номерам, либо в ресторанах, обеденных залах, столовых и других по системе заказов", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что санатории Краснодарского края начнут работу с 1 июня. Местные власти предложили отменить взимание курортного сбора до конца года. Туристам не придется платить по 10 рублей с человека за сутки.