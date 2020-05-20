Роспотребнадзор советует заселять отдыхающих в санатории по отдельности

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Роспотребнадзоре рекомендовали санитарно-курортным учреждениям заселять в номер по одному человеку. Исключение можно ввести для членов одной семьи, сопровождающих, следует из документа на сайте ведомства.
"Заполнение номеров целесообразно проводить не более одного человека в номер (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи)", – говорится в документе. Уточняется, что перед началом работы систему вентиляции курортов нужно очистить, а также проверить ее эффективность.
Кроме того, в рекомендациях утверждается, что питание в санитарно-курортных учреждениях должны организовать по номерам. Данные меры нужны для ограничения контактов среди постояльцев.
В столовых и кафе питание можно организовать, если обеспечено социальное дистанцирование. "С целью максимального ограничения контактов отдыхающих целесообразно организовывать питание отдыхающих по номерам, либо в ресторанах, обеденных залах, столовых и других по системе заказов", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Ранее стало известно, что санатории Краснодарского края начнут работу с 1 июня. Местные власти предложили отменить взимание курортного сбора до конца года. Туристам не придется платить по 10 рублей с человека за сутки.
Туристический сезон планируют начать в июне
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