65 пляжей санаториев Сочи будут открыты с 1 июня

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Директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина сообщила, что 65 пляжей городских санаториев будут открыты с 1 июня, передает РИА Новости.

Она отметила, что прибрежные территории будут доступны лишь для курортных организаций. Батякина подчеркнула, что открытие остальных пляжей зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

"Открытие всех остальных пляжей будет проводиться поэтапно в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Пока трудно сказать, все зависит от ситуации, когда откроются остальные пляжи", – сказала Батяйкина.

Она отметила, что в настоящий момент туристические прибрежные территории готовы к сезону на 80-90%. Батякина подчеркнула, что все подготовительные работы идут в соответствии с установленным графиком.

"Уже завершаются почти везде покрасочно-ремонтные работы, арендаторы приобретают новое оборудование. Ведутся работы по подготовке дна, обеспечению безопасности, устанавливаются тревожные кнопки, системы видеосигнализации", – сообщила Батяйкина.

Она добавила, что при благоприятной эпидемиологической обстановке и снятии режима самоизоляции в летний сезон будут работать около 82 муниципальных и 108 пляжей санаторно-курортных организаций. В то же время Батяйкина подчеркнула, что работа прибрежных зон отдыха будет осуществляться в соответствии с правилами санитарной безопасности.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что, согласно данным ежедневного мониторинга, 27 регионов России готовы к постепенному смягчению ограничительных мер.

В свою очередь глава государства Владимир Путин ранее отметил, что ослабление режима самоизоляции должно исходить из конкретной эпидемиологической обстановки в регионе. Смягчение ограничительных мер, по словам президента РФ, должно быть согласовано с главным санитарным врачом субъекта.

В ряде регионов уже принимают решение по постепенному ослаблению режима самоизоляции. В частности, в Ростовской области с 15 мая началась работа ярмарок продовольственных товаров, а также оказание госуслуг в местных МФЦ.