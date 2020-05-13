Власти Ростовской области с 15 мая начнут снимать ограничения из-за коронавируса

00:14
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
В Ростовской области готовятся к поэтапному снятию введенных ранее ограничительных мер из-за ситуации с распространением COVID-19. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев в своем официальном аккаунте в Instagram.
По словам главы области, власти подготовили план первоочередных мер по выходу экономической и социальной сферы из режима ограничений.
"Он (план – Прим. ред.) предполагает возобновление с 15 мая работы постоянно действующих ярмарок продовольственных товаров, оказание в полном объеме государственных и муниципальных услуг в МФЦ по предварительной записи", – сообщил Голубев.
С 15 мая областные медицинские бригады смогут выезжать в отдаленные населенные пункты для диспансерного наблюдения пациентов, а также для оказания плановой помощи больным. Губернатор отметил, что все эти послабления станут возможны лишь при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
Кроме того, при выполнении определенных условий на следующей неделе власти региона планируют разрешить работу предприятиям, которые торгуют непродовольственными товарами. При этом пока не планируется открытие торговых центров, автосалонов, салонов красоты и парикмахерских.
"Вместе с тем, пока будет сохранен запрет на работу для фитнес-центров, SPA-центров, бань и соляриев", – сказал Голубев.
Помимо перечисленного, глава региона пообещал разрешить занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе. Заниматься можно будет индивидуально или вдвоем, при этом обязательным останется сохранение социальной дистанции.
Голубев также добавил, что в Ростовской области продолжится наращивание объемов тестирования на COVID-19. Власти также будут следить за выплатами положенных медицинским работникам надбавок.
"Среди первоочередных мер – жесткий контроль своевременности выплаты всех положенных медикам надбавок и доплат, а также закупка медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты", – заключил Голубев.
По актуальным данным, в Ростовской области выявлено 1946 случаев коронавируса. Из них 455 человек выздоровели, 24 пациента скончались.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о начале постепенного выхода региона из режима самоизоляции. Так, с 1 июня там планируется открыть санатории.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: