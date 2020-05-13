Власти Ростовской области с 15 мая начнут снимать ограничения из-за коронавируса

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В Ростовской области готовятся к поэтапному снятию введенных ранее ограничительных мер из-за ситуации с распространением COVID-19. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев в своем официальном аккаунте в Instagram.

По словам главы области, власти подготовили план первоочередных мер по выходу экономической и социальной сферы из режима ограничений.

"Он (план – Прим. ред.) предполагает возобновление с 15 мая работы постоянно действующих ярмарок продовольственных товаров, оказание в полном объеме государственных и муниципальных услуг в МФЦ по предварительной записи", – сообщил Голубев.

С 15 мая областные медицинские бригады смогут выезжать в отдаленные населенные пункты для диспансерного наблюдения пациентов, а также для оказания плановой помощи больным. Губернатор отметил, что все эти послабления станут возможны лишь при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.



Кроме того, при выполнении определенных условий на следующей неделе власти региона планируют разрешить работу предприятиям, которые торгуют непродовольственными товарами. При этом пока не планируется открытие торговых центров, автосалонов, салонов красоты и парикмахерских.

"Вместе с тем, пока будет сохранен запрет на работу для фитнес-центров, SPA-центров, бань и соляриев", – сказал Голубев.

Помимо перечисленного, глава региона пообещал разрешить занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе. Заниматься можно будет индивидуально или вдвоем, при этом обязательным останется сохранение социальной дистанции.

Голубев также добавил, что в Ростовской области продолжится наращивание объемов тестирования на COVID-19. Власти также будут следить за выплатами положенных медицинским работникам надбавок.

"Среди первоочередных мер – жесткий контроль своевременности выплаты всех положенных медикам надбавок и доплат, а также закупка медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты", – заключил Голубев.

По актуальным данным, в Ростовской области выявлено 1946 случаев коронавируса. Из них 455 человек выздоровели, 24 пациента скончались.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о начале постепенного выхода региона из режима самоизоляции. Так, с 1 июня там планируется открыть санатории.