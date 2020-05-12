Музеи в РФ могут открыться в середине июля – Минкульт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В министерстве культуры РФ сообщили, что при благоприятном развитии ситуации с коронавирусом российские музеи могут открыть в середине июля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минкульт подчеркнул, что в настоящий момент российскому правительству отправлены сведения о постепенном восстановлении работы культурных учреждений.
"Указанные дорожные карты проработаны детально с федеральными учреждениями, всеми лидерами отрасли: отдельно в отношении музеев, а также библиотек, отдельно в отношении театров", – отметили в Минкульте.
В ведомстве отметили, что открытие культурных учреждений будет зависеть от снятия режима самоизоляции в стране. Восстановление их работы будет возможно лишь тогда, когда большая часть сотрудников сможет исполнять свои обязанности непосредственно на рабочих местах.
По словам пресс-службы Минкульта, музеям предпишут провести полную дезинфекцию помещений, а также завершить подготовку основных выставок, отказавшись от наименее приоритетных и наиболее затратных. Кроме того, посетители музеев должны будут надевать маски.
Во всех культурных учреждениях должны быть санитайзеры, термометры и запасные средства индивидуальной защиты. Посетителей обяжут соблюдать социальную дистанцию, в связи с чем музеям необходимо будет рассчитать максимальную численность возможных гостей с учетом этого фактора.
Также музеи должны будут протестировать систему санитарной безопасности и проинформировать граждан о санитарно-эпидемиологических нормах, которые будут действовать в музеях. Кроме того, потенциальные посетители должны будут заблаговременно знать и о новых выставках, которые будут в музее.
В ведомстве также отметили, что для функционирования музеев необходимо проводить правильную ценовую политику.
"Например, Государственный исторический музей и Российский этнографический музей уже практикуют продажу по специальным ценам билетов с открытой датой на весь год вперед. Это позволяет институциям прощупать объем своей аудитории. Если 1 июня не будут продлены ограничительные меры, появится надежда на оптимистичный сценарий, при котором возможный старт открытия музеев – середина июля", – отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Третьяковская галерея может открыться в начале июля. До этого времени восстановление работы культурного учреждения, по мнения гендиректора Зельфиры Трегуловой, не является возможным.
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