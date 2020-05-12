Музеи Москвы приглашают на онлайн-экскурсии, посвященные истории столицы

Фото: музей-заповедник "Царицыно"
Музеи Москвы подготовили подборку наиболее ярких виртуальных путешествий по истории столицы. Принять участие в экскурсиях можно не выходя из дома – на официальных сайтах учреждений.
"Все московские музеи, к сожалению, закрыты для посещения, но они продолжают работу в онлайн-формате, открыты для городских сообществ и готовы делиться информацией, проводить встречи и документировать историю для того, чтобы сохранить ее и делиться в будущем", – заявил начальник музейного управления департамента культуры Антон Горянов.
Онлайн-экскурсии подготовили пять крупнейших музеев столицы, подведомственных департаменту культуры: Музей Москвы, Музей-панорама "Бородинская битва", музей-заповедник "Царицыно", музей-заповедник "Коломенское", Музей археологии Москвы. Каждый расскажет о своей специфической странице в истории столицы.
В рамках экскурсий, лекций и семинаров онлайн-посетители музеев смогут узнать, откуда Наполеон наблюдал за горящей Москвой в 1812 году, почему археологи находят в Московском крае предметы азиатской культуры, как найти знаменитый шереметевский клад, и получат ответы на многие другие вопросы. Все подробности можно узнать на официальных сайтах музеев.
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