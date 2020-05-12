В Ленобласти с 12 мая откроются музеи и кинотеатры

01:57
Фото: ITAR-TASS/Юрий Белинский
Музеи и кинотеатры Ленинградской области возобновят свою работу после снятия части ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом передает пресс-служба правительства региона.
Так, музеи и кинотеатры откроются в Ленобласти с 12 мая. В областном правительстве отметили, что обязательным условием для возобновления работ учреждений станет ношение масок. Это касается как сотрудников музеев и кинотеатров, так и посетителей.
"В Ленинградской области с завтрашнего дня разрешено работать музеям. Во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах пока самые строгие правила: экскурсии до пяти посетителей и только на улице", – уточняется на сайте.
В пресс-службе также сообщили об открытии кинотеатров в Волховском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском и Сланцевском районах. При этом зрительные залы разрешено заполнять посетителями лишь наполовину.
"Во всех случаях ношение масок – обязательное условие", – подчеркнули в пресс-службе правительства региона.
Кроме того, с 12 мая в Ленобласти возобновят приемы стоматологи, станет доступна детская вакцинация. Также откроются предприятия торговли и сферы услуг, сотрудники которых будут обязаны соблюдать масочный режим.
По последним данным, в Ленинградской области выявлено 1566 случаев коронавируса. При этом зафиксировано 6 летальных исходов, 450 человек полностью вылечились от инфекции.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней для всей страны с 12 мая. При этом, по словам российского лидера, борьба с пандемией в стране продолжается.
Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: