Режим нерабочих дней завершится в РФ с 12 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается. Такое заявление президент сделал во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

При этом он подчеркнул, что не завершается борьба с эпидемией. "Нельзя допустить новой волны эпидемии", – отметил Путин. По его словам, выход из режимов ограничений быстрым не будет. Необходимо будет сохранять общие санитарные требования и допольнительные ограничительные меры в регионах.

По всей стране пока исключаются массовые мероприятия. По словам российского лидера, главное при снятии ограничений – безопасность людей.



Владимир Путин Главное для нас – это жизнь, здоровье и безопасность людей. Решающее слово при принятии решения о снятии ограничений за врачами. Сегодня истекает объявленный период нерабочих дней. С 30 марта он продлился более шести недель. Эта мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии.

Президент отметил, что неготовность и перегрузка здравоохранения стали основной причиной смертности в мире, но в России удалось сохранить тысячи жизней.

Выход из режима самоизоляции

Владимир Путин заявил, что 6-недельный режим нерабочих дней завершается. Страна, по его словам, подошла к следующему этапу – смягчению ограничений. Он призвал с 12 мая восстановить работу базовых отраслей экономики, где возможно – связь, энергетику, сельское хозяйство, промышленность и стройку.

По словам главы государства, деятельность таких предприятий не связана с необходимостью прямого контракта с потребителями, а значит есть возможность возобновления работы с низкими рисками при соблюдении всех санитарных норм.

При этом дополнительные полномочия губернаторов в связи с коронавирусом продлеваются – они могут в зависимости от ситуации смягчать или ужесточать ограничения.

Глава государства призвал главы регионов не снимать ограничения под кальку. Он подчеркнул, что надо сохранять все санитарные требования. Это касается работы предприятий, магазинов, транспорта и сферы услуг.





Владимир Путин У нас большая страна – эпидемиологическая обстановка в регионах разная. Мы и прежде учитывали этот фактор, а на предстоящем этапе надо действовать еще более тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой, потому в одних регионах определенные действия могут создавать неоправданные риски для граждан, а в других, напротив, привести к неоправданным ограничениям для жизни людей, деятельности предприятий.

Все массовые мероприятия по-прежнему запрещены. Также сохранен режим повышенной безопасности для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Президент призвал их "еще потерпеть" и соблюдать ограничения, связанные с коронавирусом.





Владимир Путин Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла.

Система здравоохранения

Владимир Путин заявил, что в каждом регионе есть готовность оказывать любую медицинскую помощь всем больным с коронавирусом, которые в ней нуждаются.

Президент отметил, что число коек, оборудованных в России для лечения пациентов с коронавирусом, возросло с 29 тысяч до 130 тысяч. Сформирован запас оборудования и техники, в том числе создан резерв аппаратов искусственной вентиляции легких.

Россия находится в лидерах по количеству ежедневных тестов на COVID-19.





Владимир Путин Мы за прошедшие недели на порядок нарастили масштабы тестирования. Начинали с 2,5 тысячи в начале марта, сейчас каждый день проводится около 170 тысяч тестов. Это один из самых высоких показателей в мире.

Президент подчеркнул, что к середине мая число тестирований увеличат до 300 тысяч в день. Он призвал правительство и Минздрав и дальше наращивать эту работу.

Российский лидер отметил, что дело не в цифрах, а в возможности выявлять болезнь на ранней стадий. В том числе у тех людей, у которых нет симптомов болезни.

Путин потребовал от правительства принять все меры для облегчения работы медиков и избавить их от лишних проверок. Он подчеркнул, что сейчас решающая роль принадлежит врачам и медицинским сестрам.

Президент поручил главам регионов наладить работу по ранее установленным федеральным выплатам для медработников, все средства до субъектов РФ доведены.

Для сотрудников социальных учреждений, таких, как, например, дома престарелых, с 15 апреля по 15 июля установят специальную федеральную доплату.

Для врачей в социальных учреждениях доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а для тех, кто непосредственно оказывает помощь больным с коронавирусом – 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата составит 25 тысяч, если же они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч.

Для младшего персонала будут доплаты в 15 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно, а для технических работников – 10 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

Соцподдержка

Путин заявил, что принял решение о прямой помощи гражданам. Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода.

Президент увеличил в два раза минимальный размер пособия по уходу за ребенком – до 6 тысяч 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе, студенты.

Семьи, не имеющие право на материнский капитал, также получат 5 тысяч рублей в апреле–июне на ребенка до 3 лет. Таким образом, мера распространяется на все российские семьи с детьми возрастом до 3 лет.

Кроме того, с 1 июня единовременно будет выплачено по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно. Подать заявку можно дистанционно с помощью портала госуслуг. Таким образом, поддержку получат 27 миллионов российских детей.





Владимир Путин Эпидемия нанесла урон благосостоянию многих граждан. Доходы у многих снизились, а не предвиденные расходы и долги растут. С самого начала мы приняли принципиальное решение – помогать прежде всего людям, которые нуждаются в этом.

По словам российского лидера, все должны знать свои права, а органы власти должны их обеспечить.

Новый пакет мер

Путин сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне пандемии. По его словам, опасно и безрассудно забегать вперед, но и сидеть сложа руки, не принимая мер по поддержке экономики, нельзя.





Владимир Путин Вынужденное ограничение работы в марте–мае негативно сказалось на многих отраслях. Правительство предусмотрело поддержку для малого и среднего бизнеса, а также системообразующих компаний, чтобы они не накапливали долги по зарплатам.

По словам президента, число безработных выросло в два раза по сравнению с началом апреля – до 1,4 миллиона человек. В связи с этим правительству поручено подготовить дополнительные меры по поддержке рынка труда.

Президент предложил запустить специальную кредитную программу поддержки занятости населения с 1 июня. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально-ориентированные НКО.

Путин отметил, что потенциально эта мера позволит поддержать 7 миллионов рабочих мест. Объем кредита будет рассчитываться по формуле: один МРОТ на одного сотрудника в месяц. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года.

Также предприятия могут рассчитывать на прямую субсидию на выплату заработной платы за апрель и май, если в компании сохранена численность работников на уровне 90%. Если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут.

Налоги за второй квартал для пострадавших предприятий полностью спишут. Ожидается, что это мера затронет 1,5 миллиона малых и средних предприятий.

Для самозанятых граждан, вставших на добровольный налоговый учет, полностью вернут уплаченный налог на доход за 2019 год.

28 апреля Путин на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ продлил действие ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 до 12 мая.

За последние сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции. При этом в 5 417 выявленных случаях клинических проявлений не было.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 221 344 случаев COVID-19. За сутки умерли 94 человек, большинство из них в Москве – 56. За весь период скончались 2 009 человек. Выздоровели за сутки 5 495 пациентов. Всего же выписали уже 39 801 человека.

На сегодняшний день в РФ провели уже более 5,6 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки в стране выполнили около 188 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 247 тысяч человек.

Сергей Собянин заявил, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. Мэр продлил режим самоизоляции до 31 мая. В общественном транспорте Москвы станет обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу после 12 мая сохранится.

По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли.

Собянин заявил, что кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь. Эти места могут представлять повышенную опасность в распространении коронавируса COVID-19.

