Ограничения по работе из-за коронавируса в Подмосковье сохранятся до 18 мая

Фото: Москва 24/Никита Симнов
Ограничения по работе, введенные в Московской области в связи с распространением коронавируса, продлятся до 18 мая, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Instagram.
"Сегодня президент объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается. Мы подошли к следующему этапу –- постепенному смягчению режима ограничений. Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника", – написал Воробьев.
Ранее Владимир Путин заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается. По его словам, выход из режимов ограничений быстрым не будет.
Необходимо будет сохранять общие санитарные требования и допольнительные ограничительные меры в регионах. Также по всей стране пока исключаются массовые мероприятия.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 11 из 85 российских регионов могут начать снятие ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, сразу со второго этапа.
Еще 22 региона могли бы начать смягчение ограничительных мер из-за коронавируса в случае обеспечения достаточного числа свободных больничных коек и охвата тестированием.
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам
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