11 регионов могут выйти сразу на второй этап снятия ограничений – Голикова

Фото: Москва 24/Никита Симнов
11 из 85 российских регионов могут начать снятие ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, сразу со второго этапа, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ с участием Владимира Путина.
По ее словам, еще 22 региона могли бы начать смягчение в случае обеспечения достаточного числа свободных больничных коек и охвата тестированием. Первым показателем, необходимым для начала снятия ограничений, является коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше или равен 1.
Голикова отметила, что на сегодняшний день в РФ коэффициент распространения инфекции равен единице в среднем, но по субъектам он серьезно варьируется.
Ранее Голикова заявила, что показатели летальности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мировых. Доля зараженных без клинических симптомов в России составляет 46,5%.
По последним данным, в РФ насчитывается 221 344 случая заболевания коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 11 656 случаев. По числу выявленных случаев Россия уже обогнала Великобританию (220,4 тысячи) и Италию (219 тысяч).
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