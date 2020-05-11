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Москва 24

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Общество

18:14

Уровень смертности от COVID-19 в России в 7,4 раза ниже мирового – Голикова

общество власть

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Показатели летальности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мировых, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с регионами по санитарно-эпидимиологической ситуации в РФ с коронавирусом.

По ее словам, снижение с 25 до 20,6% удельного веса пневмоний среди инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до даты госпитализации в девять раз и темпы прироста в 2,6 раза позволили иметь низкие показатели летальности в РФ. на сегодня они в 7,4 раза ниже, чем в мире.

Голикова также отметила, что несмотря на то, что почти половина стран к началу марта уже имела выраженный рост заболеваемости с темпами 21,6%, доля летальных исходов к концу апреля выросла практически в 3,5 раза и составила по состоянию 6,8%.

По последним данным, в РФ насчитывается 221 344 случая заболевания коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 11 656 случаев. По числу выявленных случаев Россия уже обогнала Великобританию (220,4 тысячи) и Италию (219 тысяч).

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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