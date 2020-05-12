В Роспотребнадзоре рассказали о стабилизации числа случаев заражения коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число новых случаев заражения коронавирусом в России остается стабильным в течение последних 10 суток, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Доме правительства.

"С 3 мая последние десять суток общее количество зарегистрированных заболевших новой коронавирусной инфекцией статистически примерно одно и то же", – цитирует Попову ТАСС.

По ее словам, это означает, что в течение десяти дней не происходит значимого роста день ко дню при сравнении цифр.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с регионами по санитарно-эпидимиологической ситуации в РФ с коронавирусом заявила, что показатели летальности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мировых.

В России за сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 5 392. Всего в РФ зарегистрировано 232 243 случая. В мире зафиксировано больше 4 миллионов случаев.