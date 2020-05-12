В России выявили 10 899 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 232 243 случая сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

При этом отмечается, что в 4 704 выявленных случаях клинических проявлений не было.

COVID-19 зафиксировали в 85 регионах. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 5 392. В Московской области выявили 1 063 новых случая, в Нижегородской области – 354, в Санкт-Петербурге – 339, в Красноярском крае – 99.

98 новых подтвержденных случаев выявили в Рязанской области, 96 – в Калужской, 95 – в Ростовской, 94 – в Челябинской, 90 – в Тульской, 83 – в Ярославской, по 80 – в Тамбовской области и Башкортостане.

В Кабардино-Балкарии зафиксировали 76 новых случаев COVID-19, в Северной Осетии – 76, в Брянской области – 75, в Ленинградской и Вологодской областях – по 74. В Ямало-Ненецком АО – 70 новых случаев, в Ивановской области – 68, в Самарской – 66, в Саратовской – 64.

Также новые случаи коронавируса подтвердили в Чувашской Республике – 62, Владимирской и Орловской областях – по 61. По 55 подтвержденных случаев зафиксировали в Новосибирской области и Якутии, 54 – в Белгородской области, 53 – в Оренбургской. В Тыве выявили 51 новый случай, в Приморском крае – 48, в Липецкой области – 47.

В Ингушетии и Ханты-Мансийском АО подтвердили по 45 случаев, в Воронежской области выявили 44 случая, в Астраханской области и Хабаровском крае – по 42, в Ставропольском крае и Кировской области – по 41. В Бурятии подтвердили 39 случаев, в Ульяновской области – 38, в Архангельской области и Хакасии – по 37.

В Марий Эл выявили 36 случаев, в Мордовии и Пензенской области – по 35, в Тверской области – 34, в Омской – 30, в Пермском крае – 28. В Новгородской области подтвердили 27 случаев, в Чеченской Республике – 26, в Псковской области, Алтайском крае, Иркутской области и Забайкальском крае – по 20. По 19 подтвержденных случаев выявили в Вологодской и Калининградской областях, 17 – в Амурской, 15 – в Томской, 14 – в Камчатском крае, по 12 – в Костромской и Мурманской области.

В Карелии и Адыгее выявили по 11 случаев, в Карачаево-Черкесской Республике – 10, в Смоленской, Кемеровской областях и Крыму – по 9. 6 случаев подтвердили в Удмуртии, 5 – в Курганской области, по 3 – в Коми, Калмыкии, Сахалинской области, Еврейской АО, Севастополе. По 2 подтвержденных случая – на Алтае и в Магаданской области.

Также сообщается, что за сутки в России скончались 107 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 2 116.

За минувшие сутки были выписаны 3 711 человек. Таким образом, за весь период болезнь удалось побороть 43 512 людям.

Ранее стало известно о том, что Москва активно применяет искусственный интеллект для диагностики COVID-19. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в Москве около 30 тысяч КТ-исследований специалисты обработали за две недели. В столице работают 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19. Они развернуты на базе зданий городских поликлиник, в которых есть КТ.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. Градоначальник продлил режим самоизоляции до 31 мая. В общественном транспорте столицы стало обязательным ношение масок и перчаток.

По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Тем не менее с 12 числа возобновляется работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли.