Режим временных ограничений в Москве сохраняется до 31 мая

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Режим временных ограничений в Москве, введенных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сохраняется до 31 мая, информирует портал мэра и правительства столицы.

Так, до июня остаются закрытыми развлекательные заведения, торговые центры, салоны красоты, фитнес-центры, кафе и рестораны.

Кроме того, в целях безопасности запрещено проведение спортивных, культурных, публичных и других массовых мероприятий.

Режим всеобщей самоизоляции также был продлен до 31 мая. Вместе с тем городские власти приняли решение о первом этапе послаблений с 12 мая: с этого момента к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства.

Условием для выхода на работу сотрудников данных отраслей является строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. На места могут вернуться только те работники, присутствие которых на рабочем месте необходимо по технологическим причинам. Те же, кто может трудиться в удаленном режиме, должны по-прежнему оставаться дома.

В настоящее время в штатном режиме продолжают работать продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, салоны связи, службы доставки и те торговые точки, в которых можно приобрести товары первой необходимости. Также возвращаются к работе торговые объекты на территории Мосметро – в них можно будет приобрести маски и перчатки.

С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным.

Носить защитную маску и перчатки необходимо в общественном транспорте, в том числе в пригородных электричках и поездах Московских центральных диаметров (МЦД), а также в такси. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.

За нарушение данного предписания жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19.