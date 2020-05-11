Продажа масок и перчаток запущена на всех станциях Мосметро

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Приобрести маски и перчатки можно в кассах на всех станциях Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Глава ведомства Максим Ликсутов заявил, что в настоящее время запущены 966 точек продаж.

"Это и кассы, и торговые павильоны, и вендинговые аппараты. А с учетом касс пригородного сообщения, каналов продаж масок и перчаток уже практически 1,5 тысячи", – отметил он.

Ранее сообщалось о том, что после майских праздников в столичном регионе введут обязательный масочный режим. Индивидуальные средства защиты, в том числе перчатки, будут необходимы для поездок на транспорте и при посещении общественных мест. Уточнялось, что сеть продаж масок и перчаток будет расширена.

На транспорте соблюдение предписания будут регулировать сотрудники ГКУ "Организатор перевозок", которые уже отслеживают соблюдение социальной дистанции. За предприятиями будут следить государственная инспекция по недвижимости, департамент торговли и объединение административно-технических инспекций.