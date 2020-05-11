Депутат МГД объяснила необходимость введения масочного режима в Москве

12:28
Фото: Москва 24/Никита Симнов
Депутат Мосгордумы Мария Киселева прокомментировала введение в столице с 12 мая масочного и перчаточного режима.
В интервью газете "Аргументы и Факты" она рассказала, что большое количество москвичей вернется на свои рабочие места, и чтобы это не привело к резкому росту заболеваний, гражданам необходимо обязательно носить маски и перчатки в общественных местах.
По словам депутата, дефицита масок в России сегодня нет, их можно спокойно купить в магазинах, аптеках или в интернете. По данным Минпромторга, на складах имеется запас до 20 миллионов масок, и тем не менее, подчеркнула Киселева, большое количество людей пока ходят без них, подвергая опасности себя и других.
Парламентарий напомнила, что с 12 мая за несоблюдение масочного режима начнут штрафовать: в общественных местах – на 4 тысячи рублей, в общественном транспорте – на 5 тысяч рублей.
Депутат считает, что для кого-то штраф, возможно, «станет той точкой кипения и предела, когда человек всё-таки будет вынужден надеть маску». По её словам, масочный режим существует сейчас во многих странах, где за выход без маски в общественные места также предусмотрен штраф.
"Чем выше уровень сознательности у людей, тем быстрее мы выйдем из этой ситуации", – заключила Киселева.
После майских праздников в столичном регионе введут обязательный масочный режим. Индивидуальные средства защиты, в том числе перчатки, будут необходимы для поездок на транспорте и при посещении общественных мест.
На транспорте соблюдение предписания будут регулировать сотрудники ГКУ "Организатор перевозок", которые уже отслеживают соблюдение социальной дистанции. За предприятиями будут следить государственная инспекция по недвижимости, департамент торговли и объединение административно-технических инспекций.
Сеть продаж масок и перчаток будет расширена. Помимо аптек и магазинов их можно будет приобрести на станциях Московского метрополитена.
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