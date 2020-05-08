Медицинские маски и перчатки будут продавать на ж/д станциях в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Медицинские маски и перчатки можно будет приобрести в билетных кассах на железнодорожных станциях в Московской области.

"С 8 мая маски продаются в пригородных кассах ЦППК на 200 станциях. Стоимость одной маски составляет 30 рублей. С 9 мая в продажу также поступят защитные перчатки. Цена одной пары – 20 рублей", – сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

С 12 мая в столичном регионе вводится обязательное требование о ношении маски и перчаток в общественных местах и в транспорте. Данная мера рассматривается как профилактика распространения коронавируса контактным путем.

За нарушение данного распоряжения предусмотрены штрафы в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Это касается и тех случаев, когда у гражданина есть какое-то одно из регламентированных средств защиты. Если же нарушение произошло на предприятии, то организации могут оштрафовать на 300 тысяч рублей.

