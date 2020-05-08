Врач назвал основные правила ношения масок и перчаток

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

С 12 мая в столице будет введен обязательный масочный режим: посещать общественные места и транспорт нельзя будет без медицинских масок и перчаток. Врач-эксперт Тимур Пестерев рассказал Москве 24, как безопасно для самого себя использовать средства защиты.

Медик советует менять одноразовую маску каждые два часа, то есть если человек надолго выходит из дома, он должен иметь несколько в запасе. При этом использованную продукцию стоит помещать в дезинфицирующий раствор, а новые маски хранить по одной в упаковке.

"Маску необходимо носить всегда вне дома", – уверен врач.

По мнению Пестерева, если нет возможности использовать одноразовые маски, то можно прибегнуть к многоразовым тканевым. Время их ношения так же занимает два часа, после она не будет выполнять свои функции защиты. Эксперт уточнил, что использованную маску необходимо поместить в герметичный контейнер и в дальнейшем обработать ее дома.





Тимур Пестерев врач-эксперт Затем обязательно стирать после замачивания в дезинфицирующем растворе и моющим средством, высушивать, проглаживать. Дальше они вторично готовы к использованию.

Одноразовые латексные перчатки, считает Пестерев, можно носить сколько угодно, но важно помнить, что при соприкосновении их с любой поверхностью в общественном месте на изделии может остаться вирус. Главное – в таком случае не трогать руками слизистые оболочки: нос, глаза, рот, уши.

Эксперт подчеркнул, что спиртовой антисептик разрушает латекс, поэтому не стоит применять санитайзеры для рук в перчатках.

Пестерев также обратил внимание на способ ношение сразу двух пар перчаток. Он считает, что это имеет смысл. "Потому что, когда вы снимаете одну пару перчаток, если это необходимо, есть вероятность того, что вы коснетесь кожей рук зараженной поверхности", – отметил врач.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об особенностях ношения масок весной. По его мнению, намокшая от дождя маска уже не будет выполнять своих функций и лучше сразу заменить ее на новую.